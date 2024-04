Riforma voto in condotta - Aprea FI | Bene così In particolare le sospensioni che adesso possono aiutare lo studente a capire l’errore commesso

Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla scuola proposto dal Ministro Valditara, che introduce significative novità, tra cui il ritorno del voto numerico in condotta alle scuole medie, la ... (orizzontescuola)

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , risponde alle critiche sulla riforma del voto in condotta , affermando che chi la contesta "non ha capito molto di quello che significa". ... (orizzontescuola)

Il provvedimento ha ottenuto il via libera al Senato tra molte critiche in arrivo sia dalle opposizioni che dal mondo della scuola (wired)

Liberi consorzi, al voto con elezioni di secondo grado - La Giunta regionale siciliana ha deliberato un ddl che stabilisce che i liberi Consorzi comunali (ex Province) andranno al voto con elezioni di secondo grado ...radiortm

Bipartitismo sotto l’egida di Giorgia Meloni - I - Nell’importante saggio di Mario Nanni, intitolato La ‘solitudine’ di Giorgia (www.beemagazine.it, 16 aprile 2024), sembra affiorare il desiderio, di più: ...opinione

Tutti contro la Riforma della scuola, ma per Valditara chi critica non l’ha capita - Dalla stretta sul voto in condotta alle multe agli studenti. Cgil e opposizioni bocciano la Riforma della scuola di Valditara.lanotiziagiornale