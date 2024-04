Riflettori sulla fotografia d’autore All’asta gli scatti dei maestri del ventesimo secolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Forte del successo riscosso dalla prima vendita del 2024 dedicata al nudo, il Dipartimento didi Finarte riunisce a Milano idell’obiettivo per la sua tradizionale asta consacrata alla(23 aprile, Via dei Bossi 2). La prima sezione dei 265 lotti, dal lotto 1, con l’omonimo volume edito da Il Quadrante nel 1984, al lotto 50, è un originale Viaggio in Italia attraverso le immagini dei più noti fotografi del nostro Paese. Gabriele Basilico, con le rigorose geometrie dei suoi Ritratti di Fabbriche, della “vaporosa” Dunkerque e della bombardata Beirut; Franco Fontana, cui viene reso omaggio dal lotto 13 al 28, proponendo anche le sperimentazioni realizzate in Polaroid e le pregiate stampe in tecnica cibachrome; Mario Giacomelli, con i lavori delle sue più ...