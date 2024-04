Riapre il bar vicino all’ospedale | Un sollievo per chi vive la zona

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nuova vita per il bar-gastronomia del quartiere Santa Lucia. Da qualche giorno, infatti, la saracinesca del locale è tornata ad alzarsi grazie all’impegno di due amiche, Lucia Botnaru ed Eleonora Recanati che, raccogliendo il testimone tenuto per oltre 11 anni dalla premiata ditta Luca Torresi & Stefania Mogosanu, hanno deciso di proseguire nella proposta di dolci colazioni, di un ricco menu per il pranzo, da consumare sul posto o da asporto. "Dopo la cessazione della precedente gestione, avvenuta il 29 marzo, la riapertura del locale è stata accolta con grande piacere e ancheda parte dei residenti e degli altri commercianti del quartiere, nonché da quanti frequentano a vario titolo ilospedale – spiegano alcuni residenti –. Si temeva, infatti, l’ennesimo triste episodio di depauperamento dei servizi e la conseguente perdita di un ...

ANCONA Take away e delivery. Un corner bar. Prodotti a km zero e piatti gourmet. Così rinasce la ristorazione al Passetto . Dalle mani e le idee degli chef Walter Borsini e Marco Barchiesi ... (corriereadriatico)

Barcellona, accordo tra Ebro e Chery per riaprire l’ex impianto Nissan - (LaPresse) La collaborazione tra l'azienda catalana Ebro e il gruppo automobilistico cinese Chery per riaprire la ex fabbrica della Nissan nella Zona franca a ...lapresse

Cattolica: riaperte via Bastioni e piazza delle Erbe - Dopo due mesi esatti di lavori, nel pieno rispetto della tabella di marcia, oggi pomeriggio Riapre al traffico via Bastioni. Via le transenne anche dalla piazzetta delle erbe e parcheggio di nuovo in ...chiamamicitta