Restrizioni Per la trasferta autorizzata l’automobile

(Di venerdì 19 aprile 2024) I tifosi dell’Arezzo potranno arrivare a Perugia con la macchina. Questo quanto emerso ieri dopo la riuniune del Gos. Di fatto è questa l’unica variazione rispetto alla gara di andata (con gli ultras del Grifo che per protesta disertarono la), perché per il resto restano le limitazioni della tessera del tifoso e anche l’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti attraverso la società, in questo caso quella amaranto. Già l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, con la determinazione del 10 aprile, aveva inserito Perugia-Arezzo tra le gare caratterizzate da profili di rischio, suggerendo il rafforzamento di prefiltraggio e filtraggio, l’implementazione del servizio di stewarding, l’incedibilità dei titoli d’ingresso e la vendita dei tagliandi per i residenti in provincia di Arezzo esclusivamente per il settore ospiti e se provvisti di tessera del tifoso. ...