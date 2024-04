Resistenza agli antibiotici - ecco la cresomicina molecola che potrebbe contrastarla Lo studio su Science

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Con l’aumento costante di batteri sempre più resistenti, sviluppare molecole potenzialmente in grado di superare questo limite rappresenta un risultato importantissimo per la sicurezza sanitaria. A compiere un passo importante in questa direzione un nuovo, pubblicato sulla rivistae condotto dscienziati dell’Università dell’Illinois a Chicago e dell’Harvard University. Il gruppo di ricerca, guidato da Kelvin Wu, ha infatti progettato la, unasintetica che finora ha dimostrato interessanti proprietà antimicrobiche. I batteri tolleranti ai farmaci, sottolineano gli autori, sollevano preoccupazioni notevoli per la salute pubblica a livello globale, tanto che il tasso di decessi attribuibili alla ...