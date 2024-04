Renzo Rubino pubblica il disco Il silenzio fa boom

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) e da oggi in radio il singolo estratto dal titolo Patchouli (resta) Ilfaè il nuovo progettografico difuori il 19 aprile per DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e nel formato vinile in due versioni a tiratura limitata, una nera e l’altra gialla autografata, Ilfaarriva a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro in studio Il gelato dopo il mare: sette anni in cuinon ha distolto nemmeno per un attimo lo sguardo dalla musica in tutte le sue declinazioni, dedicandosi anima e corpo anche al suo festival Porto, nato da un’idea visionaria e diventato – alla sua quinta edizione – un gioiello tra i festival estivi italiani, capace ...