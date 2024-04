Renetta Melinda | tutte le proprietà della mela della salute

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 19 aprile 2024) Laarriva nel lontano 1800 in Val di Non dalla Francia. È una varietà dimolto particolare, che combina note dolci ed acidule, perfetta per essere consumata sia fresca che cotta. Dalla forma un po’ schiacciata, gialla tendente al verde con note rosse e un bel po’ di lentiggini, risulta essere un frutto anche molto simpatico. Non tutti sanno però che bontà e simpatia non sono le uniche doti, che è anche un vero e proprio alleato, considerata addirittura un super food grazie alla sua naturale concetrazione di polifenoli. Origini e caratteristicheLa ...