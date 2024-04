Regionali Basilicata - i leader del centrodestra riuniti a Potenza Tajani | Berlusconi sta guardando il comizio da lassù

(Di venerdì 19 aprile 2024) È l’ultimo dei comizi, quello delunito in, prima che scatti il silenzio elettorale. Domenica 21 e lunedì 22 aprile si vota per scegliere il prossimo presidente della Regione. E idei partiti che compongono la maggioranza di governo sono tutti insieme, a, per sostenere l’elezione dell’uscente Vito Bardi (supportato anche da Azione e Italia Viva). Uno dei momenti che raccoglie l’acclamazione del pubblico ai piedi del palco è quando Antoniocita il nome di Silvio: «L’Italia non cresce se non cresce il Sud e il Sud non cresce se non cresce la. Bisogna aumentare le pensioni minime a mille euro, è un impegno che abbiamo preso e che ci ha chiestofino all’ultimo giorno della sua ...

