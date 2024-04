Reggiana-Cosenza - Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di venerdì 19 aprile 2024) Questa sera alle 20.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, laospita ilnella gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato diB. Un match che si preannuncia interessante, tra due squadre che in questo momento hanno obiettivi diversi in classifica. I padroni di casa sperano ancora negli incastri giusti per accedere alla zona play-off, mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per mettersi in salvo. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità e dove vedere intelevisiva il matchB: le ultime Ci si avvicina sempre di più alle battute finali della stagione regolare inB, ma le squadre hanno ancora tanto da giocarsi ...

Reggiana – Cosenza: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Reggiana - Cosenza di venerdì 19 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata di campionato serie B.calciomagazine

Serie B, 34ª giornata: al “Barbera” arriva la capolista, il Catanzaro ospita la Cremonese - Il menù della 34ª giornata di Serie B si apre con due antipasti: Palermo-Parma e Reggiana-Cosenza. Entrambe le sfide andranno in scena oggi, venerdì 19 aprile, alle ore 20:30. Nel Palermo Mignani è in ...mondopalermo

Serie B: il programma della 34^ giornata. Oggi due anticipi a Palermo e Reggio Emilia - A Reggio Emilia, la Reggiana vuol tornare alla vittoria per tentare di inserirsi in zona Playoff, mentre il Cosenza ha bisogno di punti salvezza, con Tutino che sembra essere tornato di nuovo in forma ...sportpaper