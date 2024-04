Reggia di Caserta | dal 24 aprile al 6 maggio il Museo sempre aperto

(Di venerdì 19 aprile 2024) Come reso noto dalla direzione delvanvitelliano, ladisaràaperta dal 24al 6. Ladiresteràaperta dal 24al 6. Lo rende noto la direzione generale delvanvitelliano, che spiega che lasarà visitabile straordinariamente anche il martedì (giorno

Reggia di Caserta: dal 24 aprile al 6 maggio Museo sempre aperto - La Reggia di Caserta resterà sempre aperta dal 24 aprile al 6 maggio. Lo rende noto la direzione generale del museo vanvitelliano, che spiega che la Reggia sarà visitabile straordinariamente anche il ...ansa

INNER WHEEL - La presidente Campanalunga: Tutti i club si impegneranno a promuovere la Reggia di Carditello - 16:15:56 Nella splendida cornice della Reggia di Carditello a San Tammaro si è tenuto un interclub tra diversi club Inner Wheel. L’evento è stato utile per consolidare il legame di appartenenza e sedi ...casertafocus

