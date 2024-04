Recupero Udinese-Roma il 25 aprile - il club giallorosso sbotta | Ingiusta decisione Passo indietro per tutto il…

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nella serata di oggi la Lega Calcio ha ufficializzato che gli ultimi 20 minuti disi recuperanno giovedì 25alle ore 20, ma ilera contrario a questa data, visto che oggi avevano inviato una lettera ai vertici della Lega per cercare di capire se fossero altre date possibili, per l’impegno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:risultato finale 4-0, giallorossi annichiliti Risultati 5° giornata Serie A 13ma giornata di Serie A C’è: Nicola suona la carica Probabili formazioniLe probabili formazioni di– ...

Arriva il verdetto della Serie A sulla data in cui verrà recuperata Udinese-Roma . La sfida della trentaduesima giornata interrotta in seguito al malore accusato da N’Dicka. COMUNICATO – Mancavano ... (inter-news)

La Roma non ci sta e condanna la Lega Serie A per la decisione di giocare il recupero della partita con l'Udinese il 25 aprile . La società giallorossa aveva chiesto di rimandare la... (ilmessaggero)

La Roma non ci sta e si scaglia contro la Lega Serie A per aver deciso che la partita contro l’Udinese si recupererà il 25 aprile alle ore 20.Continua a leggere (fanpage)

UFFICIALE – Udinese-Roma si giocherà prima di Napoli-Roma! - La gara sarà recuperata giovedì 25 aprile alle ore 20. La Lega Serie A, considerando i tanti impegni dei giallorossi che giocheranno la semifinale di Europa League, ha trovato la finestra utile per ...mondonapoli

“Decisione ingiusta”: Roma danneggiata dalla Serie A - E’ un momento magico per Daniele De Rossi e i suoi ragazzi. Dall’esonero di José Mourinho, la Roma ha ribaltato completamente la sua stagione e ora è in pienissima corsa per la qualificazione diretta ...calciomercato

Roma furiosa con la Lega Serie A per il Recupero con l'Udinese fissato al 25 aprile: «Passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia» - La Roma non ci sta e condanna la Lega Serie A per la decisione di giocare il Recupero della partita con l'Udinese il 25 aprile. La società giallorossa aveva chiesto di rimandare ...ilmattino