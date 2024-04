Rebel Moon – Parte 2 | La Sfregiatrice - la recensione di un film che non ha nulla da dire

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 19 aprile 2024) Di per sé, non c’è mai una grande fiducia quando si decide di dividere unin due parti: si ha come la sensazione di avere davanti un’opera guidata da qualcuno che non sa accettare l’editing o il montaggio. Realtà che, a ben guardare, è uno dei maggiori problemi del cinema odierno, quello di non saper più ricorrere alla sintesi. Fatta questa premessa, dunque, non sorprende forse che ci fossero molti dubbi riguardo2: La, il nuovodi Zack Snyder il cui primo capitolo era uscito su Netflix poco prima di Natale, con risultati tutt’altro che entusiasmanti. L’intento di Snyder di creare una sorta di “universo rivale” di Star Wars aveva già mostrato la sua natura fallimentare nella prima. Sarà riuscito a risollevare le sorti del ...