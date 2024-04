Realtà aumentata - il metaverso non decolla | meno di 500mila persone ha un visore in Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’non è un Paese per il, alper il momento, sebbene a livello mondiale ci siano passi avanti e interesse delle aziende.dipossiede uned è in calo del 18% il numero dei progetti. “I tempi per ilnon sono ancora maturi e probabilmente non lo saranno per diversi anni, ma le tecnologie sono unae stanno evolvendo”, spiega Marta Valsecchi, direttrice dell‘Osservatorio Extended Reality & Metaverse del Politecnico di Milano, che ha presentato una ricerca. In generale, sottolinea il rapporto, ci sono stati passi importanti nel settore a livello mondiale. Big come Apple sono scesi in campo e la Commissione Europea ha presentato la strategia sul web 4.0 per guidare la ...