Re Carlo ridotto in lacrime - triste epilogo per la Royal Family | stavolta c’entra William

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 aprile 2024) Renon ha trattenuto le. Laè distrutta e questa volta. Cosa è accaduto. È un periodo complicato per la. Dapprima la scoperta del cancro di Reed in seguito l’annuncio della malattia di Kate Middleton hanno messo il mondo intero in allarme. Il Principedeve fronteggiare situazioni avverse, è il pilastro sia di suo padre sia di sua moglie che stanno purtroppo combattendo la loro battaglia personale per sconfiggere questo male.non ha retto, cosa sta accadendo – (Fonte RaiPlay/Ansa) Cityrumors.itSecondo voci di corridoiosarebbe allo stremo delle forze psichiche, il suo nervosismo sarebbe palpabile e lo ...