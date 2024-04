R&B Takeover Fest | domenica 21 aprile al Monk

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 19 aprile 2024) R&Bè il primoival R&B italiano e apre finalmente la finestra su una scena musicale in grande fermento ricca di artisti dinamici e originali che stanno producendo una vera e propria ventata di aria fresca nel panorama musicale italiano. Ecco allora,21nello storicodi Roma, salire sullo stesso palco, in un’unica serata, sette artisti R&B per un viaggio musicale a più voci che partendo dalle origini della black music, mescola soul, R&B classico, afrobeat, rap. Sarà una line up eclettica che permetterà di scoprire e apprezzare la vivacità della scena R&B italiana e che vedrà alternarsi nel live artisti emergenti e artisti affermati mettendo insieme: Davide Shorty, Big Dave, Francesco Kairòs, Martina May, Miriam Ayaba, ...