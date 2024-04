Rapporti che cambiano in peggio | il segno che rischia - le stelle di Branko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ecco l'oroscopo didi venerdì 19 aprile Ariete Saluti al vostro mese zodiacale che arriva alla conclusione in una cornice astrale con i colori più sgargianti della primavera. Magnifica protezione delleche incidono sulla vita sentimentale, affetti familiari, amicizie. Nelvi restano Venere e specialmente Mercurio che produce un movimento esaltante per il lavoro praticamente tutti i giorni fino al 15 maggio. La presenza del Sole in Toro è adatta per trattative d'affari, negoziati, scambi di idee, ricerche di nuove opportunità. Toro Auguri! Oggi inizia il mese del compleanno, esattamente alle ore 16 con l'ingresso del Sole nel, Luna è passata in Vergine campo della fortuna, la vita aprirà la strada verso la felicità. Giove porterà nuove occasioni di guadagno e di affermazione, Saturno il ...