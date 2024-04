Ranking ATP - Arnaldi saldo in top40 Musetti rischia di uscire dai 30

(Di venerdì 19 aprile 2024) Matteoè stato eliminato nei quarti di finale del tabellone principale del torneo ATP 500 di Barcellona 2024 di tennis: per il tennista italiano incamerati 100 punti nel corso della manifestazione catalana., che lunedì scorso nella classifica ufficiale era 40° a quota 1121, dovendo scartare i 30 punti guadagnati a Barcellona 2023, si è portato a quota 1191, al 36° posto virtuale. Lunedì prossimo è comunque certo di conservare un posto tra i primi 39, essendo solo tre i tennisti che potrebbero superarlo. Lorenzo, invece, eliminato all’esordio a Barcellona, non ha incamerato punti, ma ha recuperato i 25 di Marsiglia 2024, mentre perderà i 180 di Barcellona 2023: l’azzurro, che lunedì scorso era 24° a quota 1510, è sceso al 29° posto virtuale con 1355. Possono superarlo ancora due tennisti, e ...

Roma , 18 aprile 2024 – Jannik Sinner è tornato ad allenarsi in vista del prossimo impegno sulla terra rossa della stagione, l’ATP di Madrid . Il torneo inizierà il 24 aprile ma l’altoatesino volerà ... (sport.quotidiano)

