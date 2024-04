Ranieri con l’amaro in bocca | Potevamo vincere pure con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha un pizzico di amaro indopo i due pareggi contro Inter e Juventus. Il tecnico dei sardi ha fatto 2-2 a Milano e stasera. PICCOLO RAMMARICO ? Dopo le parole di Gaetano rammaricato anche sul risultato di Milano, mister Claudioin conferenza stampa ha ribadito: «Avrei firmato col sangue per tre partite tre punti. Poicone stasera, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. La punizione del primo gol non c’era, i ragazzi stavano giù perché con due punti in piùessere più vicini all’obiettivo. Però stiamo lottando: pazienza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...