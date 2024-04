Rai fascista - adunata in piazza per il 25 Aprile | il caso dei manifesti a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Giorgia Meloni in tenuta nera a cavallo di un braccio teso al centro della scena con un doppio anonimo invito: a “spegnere la Rai” e a scendere in, la mattina del 25in largo Bompiani, quadrante sud della Capitale, tra la via Ardeatina e via Cristoforo Colombo, non lontanissimo neppure dal quartiere Garbatella, dove la premier è cresciuta. «Non lo vedi che il fascismo è già qui!» Questo è il tono assertivo del singolare appello-murales comparso ieri sui muri di alcune zone di, per lo più frequentate da giovani di sinistra. A lanciare l'allarme è stato il sindacato dei liberi giornalisti Rai, Unirai che in una nota è tornato a segnalare il clima di odio che da settimane, per non dire mesi, continua a montare attorno alla Rai. «Si sta decisamente esagerando. Quanti condannano questo linguaggio?», si chiedevano dal ...