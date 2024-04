Rai - dalla Francini alla Marcuzzi | programmi cancellati e bilanci in rosso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non è di certo un momento facile per la Rai, che sta fronteggiando una trasformazione in parte obbligata da altri. Si sta parlando molto di pressioni dall’alto, più volte negate dall’Ad Roberto Sergio e, allo stato attuale, in pochi sembrano essere certi del proprio posto. Lo dimostra la decisione di fare piazza pulita di trein un colpo solo. Rai,Dopo l’addio di Amadeus, ufficialmente passato al Nove, la Rai sembra essere piombata in una fase di caos. Si sta parlando ripetutamente del rischio di perdere altri volti noti, il cui allontanarsirete pubblica porterebbe di certo un buco di ascolti. Si apre così un quadro complesso da analizzare. Per alcuni soggetti, com’era Fazio e com’è Ranucci, non si può di certo parlare di un rapporto facile e sereno con il governo ...