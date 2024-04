Rai - arriva lo stop al programma di Chiara Francini | ecco perché

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’ultima puntata deldi‘Forte e’ non andrà in onda. Lo comunica la Direzione Prime Time. “Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati”, si spiega in una nota. Rai,loaldi: Forte eE così lo show di, in onda il mercoledì su Rai 1, chiude. Il motivo è semplici: ascolti troppo bassi. Un peccato per la chiusura anticipata che non permetterà la messa in onda dell’ultima puntata del verietà. Lo ha comunicato la direzione Prime Time. La Rai sospende dunque lo show che vedeva l’attrice protagonista ...