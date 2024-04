Ragazza di 17 anni rapita - violentata e abbandonata in un parcheggio | arrestati due uomini

Investito in bicicletta: grave un bambino di 12 anni - Investito in bicicletta: grave un bambino di 12 anni. L’incidente è successo oggi pomeriggio, verso le 16:40, in via Roma a Martinsicuro (Teramo). Il bambino, stando a ...ilmessaggero

Abusa di una Ragazza disabile durante i trasferimenti con un pulmino: condannato l’autista a 2 anni di carcere - Un uomo di 72 anni è stato condannato a due anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale: abusava di una Ragazza disabile di 20 anni mentre era incaricato ...fanpage

Sasha e Ruslan, morti in guerra i due ragazzi ucraini ospitati in Italia dopo il disastro di Chernobyl - Le numerose vittime causate dalla guerra in Ucraina possono coinvolgere direttamente anche l'Italia. Un esempio emblematico è rappresentato dalla vicenda di Sasha e Ruslan, ...ilmessaggero