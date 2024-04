Qui Montefano Bonacci | Lotteremo fino all’ultimo turno

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Non siamo presuntuosi e la sconfitta a Civitanova era una possibilità da mettere in preventivo, ma la battuta d’arresto non è stata subito di facile assorbimento". È quanto dice Stefano, presidente del, dopo la sconfitta che è costata la testa della classifica a favore dei rossoblù. "I ragazzi – aggiunge – erano giù martedì alla ripresa degli allenamenti, ma ora è ritornato lo spirito battagliero di sempre. Il rammarico più grande è non avere dato soddisfazione ai tantissimi tifosi al seguito, loro devono stare tranquilli sapendo che una gara si può sbagliare, maalla fine per i nostri colori". C’è da voltare pagina perché domenica ci sarà l’Azzurra Colli, una formazione alla ricerca di punti salvezza e quindi un avversario da affrontare con la massima attenzione e concentrazione ...

