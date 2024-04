Questo derby non ammette tentennamenti | Impegno e sacrificio per 90 minuti e oltre

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si avvicina ilsentitissimo contro la Sampdoria e lo Spezia si prepara alla sfida delicata e fondamentale per continuare nella rincorsa alla salvezza. Lo stop di Parma ci stava, visto il valore della capolista, ora mancano solo cinque partite alla fine della stagione regolare e i margini di errore diventano sempre meno. Tre partite in casa e due fuori, comunque tutte contro squadre in lotta per qualcosa di importante. Si deve pensare una partita alla volta, come è saggio, ma è indubbio che alla salvezza mancano 6/7 punti e quindi qualche calcolo va fatto. Mancherà Falcinelli, Di Serio è sempre in dubbio e Reca ’ni’. Questi dubbi se li porta dietro fino a pochidalla sfida l’allenatore Luca D’Angelo, chiamato in queste ore ad analizzare settimana e stato d ‘animo delle aquile, e, ovviamente, la buona notizia di Wisniewski ormai quasi ...

