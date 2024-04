Quanto guadagnerà Amadeus con Discovery? Lo stipendio è da Paperon de’ Paperoni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 aprile 2024), adesso è ufficiale. Dopo i rumors, le anticipazioni e le voci rimbalzate praticamente ovunque adesso è stato messo tutto “nero su bianco”. Ora non ci resta che capire il ruolo che avrà il conduttore nell’universoe soprattutto quale compenso percepirà.lascia la Rai, adesso è ufficiale: lavorerà al Nove – (ilcorrieredellacitta.com)La fuga dalla Rai prosegue. Dopo Fabio Fazio e Crozza un altro “big” lascia la tv pubblica per approdare al Nove. Ma la perdita di, l’uomo dei record e non solo con il Festival (Affari Tuoi era tornato sulla cresta dell’onda proprio grazie a lui), va ben oltre il semplice volto di un programma. E gli effetti si vedranno e non poco dalle parti di Viale Mazzini, chiamata ora a colmare un vuoto certo di non poco conto. Dal canto suo il conduttore è pronto ad ...