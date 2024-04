Quando si giocherà Udinese-Roma - deciso il giorno del recupero | decisivi i voti di Empol - Verona e Atalanta

Samuel Chukwueze, esterno offensivo del Milan , bene contro Verona, Fiorentina e Lecce. Adesso sgomita per un posto da titolare in squadra (pianetamilan)

L'ex bandiera della Roma parteciperà come giocatore e capitano al primo Mondiale a 7 della Kings League di Piqué, in programma da fine maggio a Città del Messico (ilgiornale)

Udinese - Roma, deciso il giorno del recupero: quando si giocherà: La Lega ha deciso la data della prosecuzione di Udinese - Roma, sospesa e rinviata per il malore accusato da N'Dicka: si giocherà giovedì 25 aprile , nonostante la richiesta del club giallorosso di prendere in considerazione l'ipotesi di recuperare il match con i friulani insieme ad Atalanta - Fiorentina, saltata per la ...

Contro i francesi, 'El Dibu' Martinez dà sempre il meglio di sé: ... e anche quando la palla Martinez non la toccava. Lo stesso Martinez non ha fatto niente per ... ma a una squalifica sì, e infatti Martinez non giocherà nell'andata della semifinale contro l'Olympiakos).