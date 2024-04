Quando l’inquilino non paga le spese condominiali | chi è responsabile?

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) In caso di mancatomento delleda parte del, sorgono spesso dubbi su chi debba effettivamente sostenere tali oneri. La normativa vigente in Italia stabilisce che la responsabilità primaria per ilmento delle quotegrava sul proprietario dell’immobile. Scopriamone di più nelle righe a seguire. Cosa dice la legge? La legge di riferimento in materia è la Legge 392/1978, che disciplina i rapporti tra condomini e inquilini. In particolare, l’articolo 55 stabilisce cheè tenuto a rimborsare al proprietario leda lui anticipate. Tuttavia, questo non significa chesia esente da responsabilità. Infatti, l’amministratore del ...