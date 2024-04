Qualifiche Sprint Race GP Cina - Horner | Volevamo essere più avant - ma possiamo recuperare

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Lesi sono rivelate sicuramente entusiasmanti anche se in condizioni difficili. Il quarto e il sesto posto ovviamente non sono ciò a cui puntavamo, ma è un circuito in cui si può sorpassare e quindi sappiamo di poter lottare”. Il team principal della Red Bull Christianha commentato così il quarto posto di Verstappen e il sesto di Perez nelledelladel GP di. “Le condizioni di sabato dovrebberoun po’ più costanti rispetto a oggi, quindi speriamo in un sabato competitivo dove cercare di risalire rapidamente e offrire una buona prestazione sia nellache in qualifica”, conclude. SportFace.

