Qualifiche Sprint Race GP Cina 2024 - Piastri | Il potenziale c’er - mancato il giro nel Q3

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il pilota McLaren Oscarha commentato l’ottavo posto nelledelladel GP di: “E’ stata una giornata di alti e bassi. Sono contento per la qualificazione in Q3, ma non per il piazzamento finale (Norris in pole ndr.). Potevo fare meglio ma non sono riuscito a mettere insieme un buonnell’ultimo tentativo del Q3. Ho avuto qualche problema di aderenza nelle condizioni miste”. SportFace.

“Le Qualifiche Sprint si sono rivelate sicuramente entusiasmanti anche se in condizioni difficili. Il quarto e il sesto posto ovviamente non sono ciò a cui puntavamo, ma è un circuito in cui si può ... (sportface)

F1, Gp Cina: ecco come cambia la gara Sprint - La Formula 1 ritorna in Cina dopo cinque anni, quando nel 2019 le monoposto corsero a Shanghai. Vinse Hamilton in un’ora e trentadue minuti, precedendo di sette secondi Bottas. Vettel su… Leggi ...informazione

Norris in pole per la gara Sprint - Alla vigilia del Gp della Cina, il pilota della McLaren sotto la pioggia ha strappato il miglior tempo davanti alla Mercedes di Hamilton ...laregione.ch

F1 | “High tension” in Alpine before the Sprint qualifications in China - Ancora una volta tanti problemi in Alpine. Nel team francese, che non è riuscito a passare il taglio della SQ1 nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina, ci sono stati dei guai sulla vettura ...f1grandprix.motorionline