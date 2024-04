Quali farmaci limitano l’efficacia della pillola?

(Di venerdì 19 aprile 2024) Salve dottore, assumo laNovadien 28 e so che alcuni medicinali possono limitarne. Mi potrebbe dire cortesementesono? Tachipirina, Brufen, Buscopan, Imodium, Gaviscon, Maalox, Biochetasi, Moment, Zerinol o Actigrip, Normix e Cefixoral sono quelli che utilizzo all’occasione, con l’aggiunta di integratori come Yovis o Mera mirt. Potrebbe dirmi se questi medicinali potrebbero limitare? La ringrazio in anticipo! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Bologna , 28 marzo 2024 - A Pasqua , non tutte le attività di Bologna hanno intenzione di fermarsi per riposare qualche giorno. Nel gruppo di coloro che non si fermano spiccano le farmacie , la cui ... (ilrestodelcarlino)

Solo uomini all’Agenzia del farmaco. E la foto scatena le polemiche - Roma, 19 aprile 2024 – Una foto che fa discutere il mondo scientifico italiano: non una sola donna fra i 10 membri insediatisi ieri del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del far ...quotidiano

E-commerce, Amazon e digitalizzazione: quale è il futuro della farmacia Italiana - Il futuro del settore farmaceutico sarà legato al digitale. Se ne parla a Cosmofarma in un evento di Francesco Zaccariello, farmacista e amministratore delegato di Atida Efarma.farmaciavirtuale

Farmamia Verona si trasforma in web app: per la ricerca delle farmacie aperte - L’app Farmamia Verona sbarca in una versione web di più facile e istantaneo utilizzo, per garantire alle persone l’accesso istantaneo.farmaciavirtuale