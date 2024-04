Quadricotteri | i droni utilizzati da Israele nel blitz contro l' Iran

(Di venerdì 19 aprile 2024) I piccoli velivoli senza pilota sono programmabili elettronicamente e hanno un diametro di appena un metro. Sono stati originariamente pensati per fotografare le postazioni nemiche, ma il loro impiego è evoluto nel tempo

Israele attacca l’Iran, nel video la difesa aerea di Teheran abbatte i droni vicino a Isfahan - Un video di Press Tv, network di notizie iraniano, mostra il momento in cui la difesa aerea iraniana ha abbattuto diversi droni e mini Quadricotteri vicino a Isfahan. Successivamente i media di Stato ...ilfattoquotidiano