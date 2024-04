Pusher in manette | aveva 15 palline di cocaina nascoste in due calzini e 4 600 euro in contanti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bolgare. Teneva ledipronte per essere spacciate in duetrovati in un vano sotto l’autoradio della Citroen C3 sulla quale viaggiava. Ne hanno trovate 15 i carabinieri di Grumello del Monte, durante la perquisizione del veicolo. Il, J.S., marocchino di 44 anni, è stato fermato per un controllo a Bolgare, in via san Martino Vecchia, intorno alle 17 di giovedì 18 aprile dai militari impegnati in un servizio di prevenzione dello spaccio. L’auto era già stata segnalata da alcuni cittadini, così quando i carabinieri l’hanno vista transitare hanno intimato l’alt. La perquisizione è proseguita a casa dell’arrestato: non c’era droga ma 4.640ritenuti provento dello spaccio. Il 44enne è finito ine venerdì mattina è stato accompagnato in tribunale per ...