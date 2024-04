Proprio in quel momento - giravolta su Ilaria Salis | la versione di Bonelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Angelotorna a L'aria che tira, il programma condotto da Davide Parenzo su La7, a 24 ore dalla smentita in diretta della candidatura con Verdi e SInistra italiana di Ilasia, annunciata poco dopo. QUando l'indiscrezione è stata pubblicata dal sito del Foglio il leader ambientalista aveva seccamente negato tutto: "Smentisco". Il direttore del quotidiano, Claudio Cerasa aveva poi mandato un "messaggio di piena e sentita solidarietà aperché evidentemente si trova all'interno di una lista dove chi decide è qualcun altro e dove evidentemente non salo che succede all'interno". Benelli si è collegato anche oggi dando la suadei fatti: "Mi scuso ma non avevo altre alternative che smentire perché, mentre stavamo parlando, le carte stavano entrando dentro il carcere" di ...