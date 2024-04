Pronto soccorso - maxi afflusso per il il nuovo virus influenzale Ma mancano ancora i medici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pistoia, 19 aprile 2024 –preso d’assalto nei weekend ma anche nei giorni feriali, anche per una banale gastroenterite o per l’ultima ondata del, fuori stagione. È quello che accade all’ospedale San Jacopo di Pistoia, non diversamente che in altre province. Un problema, quello dei cosiddetti accessi impropri, ovvero dell’uso delper bisogni lievi o differibili, che si somma al già grave problema dei numeri degli operatori in servizio. A Pistoia, sono 16 iassunti, una situazione in leggera sofferenza, se si rapporta a quelle dei presidi anche vicini, considerando che l’organico dovrebbe contare almeno 23 dottori. Ma, come spiega il dottor Mirco Donati, responsabile del reparto dina ...