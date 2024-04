Pronostici di oggi 19 aprile - serie A con Juve e Lazi - poi Ligue -1, Bundesliga e Liga

(Di venerdì 19 aprile 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi19, turno diA aperto dao con i bianconeri impegnati nella delicata trasferta sul campo del Cagliari che corre per la salvezza e i biancocelesti alle prese con turbolenze di spogliatoio che sfidano il Genoa. Serata in cui si gioca inInfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Cagliari proverà a prendersi un altro 'scalpo' eccellente, ma la Juve vuole tornare a sorridere. I traders puntano sui bianconeri - Dopo Atalanta e Inter, il Cagliari di Claudio Ranieri proverà ad ottenere preziosissimi punti salvezza anche con un'altra big. All'Unipol Domus arriva una Juventus in ...tuttojuve

F1 | Norris, pole bagnata: "L'ultimo giro è stato o tutto o niente" - Come se non bastasse che erano cinque anni che non si correva in Cina e che il Shanghai International Circuit ospitasse la prima Sprint della stagione, con tanto di format modificato rispetto alla sco ...it.motorsport

Manchester City-Chelsea, il pronostico di FA Cup: si al GOL, bello il multigol - In Inghilterra in questo weekend ad essere protagonista parallelamente al campionato sarà anche l'FA Cup, con le due semifinali in programma a Wembley. La ...footballnews24