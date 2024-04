Processo Trump - uomo si è dato fuoco fuori dal tribunale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 aprile 2024 – Unsi èdaldi New York dove è in corso ila Donald. La polizia ha cercato di spegnere le fiamme sul corpo dell’ustionato che successivamente è stato portato via in ambulanza. Non è chiaro quali siano le sue condizioni né le motivazioni dietro al gesto estremo. Secondo quanto riferisce un testimone citato da Nbcnews, il tragico fatto sarebbe avvenuto nell’area designata per le proteste. Stanno circolando diversi video online che mostrano una persona avvolta completamente dalle fiamme. Intanto, è stata completata dopo una selezione lunga e travagliata la giuria delall’ex presidente Usa per il caso della pornostar Stormy Daniels. Dei 12 giurati, sette sono uomini e cinque ...