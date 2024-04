Processo Trump - una persona si è data fuoco fuori dal tribunale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 aprile 2024 – Unasi èdaldi New York dove è in corso ila Donald. La polizia sta cercando di spegnere le fiamme sul corpo. Intanto, è stata completata dopo una selezione lunga e travagliata la giuria delall’ex presidente Usa per il caso della pornostar Stormy Daniels. Dei 12 giurati, sette sono uomini e cinque donne, quasi tutti impiegati, tra cui due avvocati aziendali, un ingegnere informatico, un insegnante di inglese, un logopedista. Nominati anche i sei sostituti. Da lunedì ilentrerà nel vivo con le dichiarazioni preliminari delle parti.