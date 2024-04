Processo a Trump - un uomo si dà fuoco fuori dal tribunale di New York | è in gravi condizioni

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’che si è datodaldi New, dove era in corso ila Donald, è incritiche. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa, aggiungendo che si tratterebbe di «un cospirazionista». Donaldè sottoper il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, l'in jeans e t-shirt grigia ha lanciato...

Il 37enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale: in un biglietto ha affermato di essersi immolato come “atto estremo di protesta”. Tycoon informato dell’episodio (ilgiornale)

Una scena drammatica si è svolta fuori dal tribunale di New York, dove attualmente è in corso il processo a Donald Trump relativo al caso della pornostar Stormy Daniels. Un uomo si è dato fuoco in ... (thesocialpost)

Pagina 527994 - sottopagina 1 - 19/04 21:25 Processo Trump, uomo si dà fuoco fuori 19/04 20:25 Anticipo Serie A, Genoa-Lazio 0-1 19/04 19:50 Pentagono e Nato: aiuti militari a Kiev ...servizitelevideo.rai

Un uomo si dà fuoco fuori dal tribunale che processa Trump - Dramma durante la quarta udienza del Processo a New York contro Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, un uomo in jeans e t-shirt grigia h ...laregione.ch

Un cospirazionista Uomo si dà fuoco fuori dal tribunale che processa Trump - Dramma durante la quarta udienza del Processo a New York contro Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, un uomo in jeans e t-shirt grigia h ...bluewin.ch