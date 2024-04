Processo a Trump - chi sono i giurati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (askanews) – Alla fine la giuria è stata composta.stati trovati, riferisce La Voce di New York, i 12che decideranno il destino dell’ex presidente Donaldaccusato di aver ordinato al suo ex avvocato e fixer Michael Cohen di pagare due donne che lo avevano accusato, a pochi giorni dalle elezioni del 2016, di aver avuto una relazione con loro. Ora si dovranno scegliere altri cinque dei sei“supplenti” perché uno è stato selezionato prima che il magistrato sospendesse l’udienza. Si riprenderà domattina con la ricerca degli ultimi “supplenti”. Il magistrato Juan Merchan ha detto di essere sicuro che la fase dibattimentale delpotrà iniziare lunedì. Nello Stato di New York essere chiamati a fare parte di una giuria processuale è un dovere civico ...