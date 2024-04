Probabilmente a Justin Bieber non interessa cosa ne pensate dei suoi look

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) In modo più o meno puntuale, arriva online una nuova foto diimpegnato a fare quello che fanno solitamente le celebrities (in molti casi, nulla). Quello che è ormai un appuntamento ad uso e consumo dei paparazzi, è diventato però anche un piccolo rito per chi invece ama guardare e discutere di come si vestono le persona famose, soprattutto nei loro momenti più rilassati.è quello che non ci delude mai, anzi sembra costantemente impegnato a regalarci di volta in volta un nuovo motivo di discussione.The Hollywood Curtain/Bauer-GriffinIeri sera il cantante di Peaches è stato fotografato a Los Angeles in compagnia di alcuniamici: t-shirt bianca, felpa con cappuccio color crema, una giacca di pelle nera e un paio di ...