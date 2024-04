(Di venerdì 19 aprile 2024) "Portiamo il modello italiano in Europa", afferma la sorella del presidente del Consiglio a Viterbo in vista dell'avvio della campagna elettorale europea. E aggiunge: "Non voglio fare la leader, resto militante"

Primo comizio di Arianna Meloni per FdI. Poi l'annuncio: "Non mi candido in Ue" - "Portiamo il modello italiano in Europa", afferma la sorella del presidente del Consiglio a Viterbo in vista dell'avvio della campagna elettorale europea. E aggiunge: "Non voglio fare la leader, resto ...ilgiornale

FdI, a Viterbo Primo comizio di Arianna Meloni: sono qui da militante - Viterbo, 19 apr. (askanews) - Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, è arrivata alle Terme dei Papi di Viterbo per partecipare all'evento L'Italia cambia l'E ...libero

Arianna Meloni, Primo comizio: «Non voglio fare la leader, resto militante. E alle Europee non mi candido» - Responsabile delle segreteria dell'attuale Primo partito in Italia, senza ambizioni di leadership di altro tipo. Almeno per ora. E almeno a sentire quello che dice lei. Arianna Meloni, ...ilmessaggero