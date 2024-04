Primavalle -12 denunce per saluti romani alla commemorazione dei Mattei

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr – Nei giorni scorsi sono state denunciate dpolizia 12 persone per idurante ladel “Rogo di”, in ricordo di Stefano e Virgilio, figli dell’ex segretario della sezione Msi diassassinati da un commando di Potere Operaio. Asi perseguita il ricordo La Digos che indaga sulla vicenda, ha denunciato le 12 persone ai sensi dell’articolo 5 della legge 645 del 1952 (legge Scelba). Si tratterebbe per la maggior parte di militanti di formazioni politiche dell’estrema destra romana, tra cui ex attivisti, noti militanti e nuove leve di Forza Nuova e della sua emanazione giovanile Lotta Studentesca, oltre ad un “elemento organico della tifoseria ultras di fede laziale”. La ...