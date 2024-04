Prima Pagina IN Edicola | ciao Milan - capolinea Pioli Contestati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Non si scrive di Inter in. TUTTOSPORT. De Rossi stravince il derby anche in dieci dopo il rosso a Celik (2-1): sfiderà il Leverkusen. Altro flop, rossoneri. Juventus, mercato: pressing per Gudmundsson. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...