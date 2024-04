Premi internazionali | due dottorandi della Normale trionfano nel SIAM Code Quest 2023

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pisa, 19 aprile 2024 – Duein Metodi Computazionali e Modelli Matematici per le Scienze e la FinanzaScuolaSuperiore di Pisa, Daniele Maria Di Nosse e Federico Gatta, hanno partecipato e vinto la competizione internazionale che il gruppo di ingegneria e matematica finanziaria del(Society for Industrial and Applied Mathematics), organizza ogni due anni a livello internazionale.è tra i maggiori soggetti accademici dedicati all’applicazionematematica nei settori dell’industria (due terzi dei membri risiedono negli Stati Uniti). L’evento “SIAG/FME” è una sfida di programmazione dedicata alla risoluzione di problemi di mozione matematica e finanziaria grazie all’utilizzo di ...