Preghiera del mattino 19 Aprile 2024 | Signore rendimi Tuo esempio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Fammi piangere con Te”. È la Preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera , i nostri desideri, le ... (lalucedimaria)

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, ... (lalucedimaria)

“Aiutami a vederti negli altri” . É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro ... (lalucedimaria)

Messe, stand gastronomico e teatro: omaggio a San Giorgio - Il ritorno della festa di San Giorgio nell'antico borgo, con eventi culturali e religiosi fino al 7 maggio, tra cui preghiere, messe, conferenze e mostre. Momenti di devozione e tradizione per celebra ...ilrestodelcarlino

Morto monsignor. Bentivoglio, confessore di Igor - Monsignor Antonio Bentivoglio, noto per il suo servizio spirituale in carcere, è deceduto. L'arcivescovo Perego annuncia la triste notizia e invita alla Preghiera. Bentivoglio, sacerdote dal 1966, ha ...ilrestodelcarlino

CampaniAlleva, Partita del Cuore, Decaro recita De Filippo: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio - Cosa si fa questo week end a Benevento e in provincia Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in cartellone a metà aprile: concerti, feste, mostre, presentazioni di libri, eventi culturali. Per rest ...ntr24.tv