Prato - le iniziative alla Lazzerini per la Giornata internazionale del libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 - Martedì 23 aprile è ladele del diritto d’autore e anche quest’anno la Bibliotecala festeggia con una serie di proposte originali per celebrare il valore del, in tutto il suo ciclo di vita. Si comincia con "Non sono vecchio, sono vintage". Per tutti coloro che sono pronti ad un tuffo nel passato, l’appuntamento è in Hall a partire dalle 9 per avere in dono ilvintage più bello. Sì, perché con "Un mese da leggere" lapropone una piccola selezione di libri vintage: questa volta i libri non sono in prestito, ma in regalo. Sono tutti libri chenon servono più. Ebbene sì, anche le biblioteche ogni tanto sono costrette a ...