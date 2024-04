Pranzo collettivo al Parco Nord per i fondi destinati alla Balossa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) In occasione della Giornata mondiale della Terra, ilMilano organizza una risottata collettiva nella cascina di via Clerici: l’appuntamento sarà domenica per. Tolte le spese vive, il resto del ricavato andrà a sostenere la campagna di raccoltaInsieme per la Terra, lanciata due anni fa per la trasformazione dei terreni della. Ilha infatti contratto un mutuo di 1,7 milioni con Cassa depositi e prestiti, da restituire in 29 anni, per l’acquisto di quasi 18 nuovi terreni, a confine tra Cormano e Novate Milanese, così da restituirlicollettività ebiodiversità. Fino a oggi, grazie alle iniziative di supportocampagna, sono stati raccolti circa 22mila euro. "Si tratta di eventi ciclici ...