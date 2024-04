Pozzuoli | al Pitagora convegno sulle Ecomafie

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) Al “” ditutto pronto per ildel 22 aprile previsto alle ore 9:30 sul tema “Leun male silenzioso” È tutto pronto per il“Leun male silenzioso” che si terrà lunedì 22 aprile all’Istituto Superiore Stataledialle ore 9.30. L’obiettivo dell’evento, voluto dal Preside Antonio Vitagliano e moderato dal vicepreside Antonio Minieri, è di sensibilizzare i ragazzi all’educazione alla cittadinanza, un tassello importante della formazione odierna nelle scuole. I nostri ragazzi devono diventare cittadini attivi, informati, responsabili e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e per le loro comunità, a tutti i livelli, locale, nazionale ed internazionale. Da qui l’idea di ...