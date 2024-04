Possibili schegge di metallo e plastica | allarme per i gelati Magnum - ecco quelli ritirati

(Di venerdì 19 aprile 2024) Scatta il ritiro di un gran numero di, uno dei più celebri e gustosi degli stecchi industriali. Il ritiro è ordinato da Unilever, che teme che contenganodie di, le quali potrebbero causare danni e perforazioni intestinali, feriti alle gengiva e all'esofago. Nel dettaglio Unilever chiede ai clienti di restituirli ialle mandorle venduti in particolare in Irlanda e nel Regno Unito poiché "non sicuri di mangiare". Nel dettaglio, iche potrebbero conteneree metalli, sonocon i numeri di lotto L3338, L3339, L3340, L3341, L3342 e con data di scadenza del 12/2025. Unilever ha fatto sapere che "la sicurezza delle persone che acquistano e utilizzano i nostri prodotti è ...

Contro la logica della vendetta: perché la guerra non è la risposta - Editoriale - Israele ha annunciato un nuovo attacco contro l'Iran - Come pacifisti chiediamo che l'intera comunità internazionale, in sede ONU, prenda le distanze dal ciclo infinito di ritorsioni, sup ...peacelink

Iran e Israele ora frenano ma la tensione resta altissima - Iran e Israele ora sembrano frenare ma la tensione in Medio Oriente resta altissima mentre le cancellerie di tutto il mondo chiedono ai due paesi di “calmarsi”, Biden per primo. Il presidente Usa, dop ...in20righe

Ecco come Israele ha sventato l'attacco dell'Iran alla base degli F35 a Nevatim - Per questo sono state attivate le sirene dell’allarme aereo, per avvertire la popolazione di mettersi al riparto dalla caduta di Possibili schegge, come è avvenuto nel Negev, dove una bambina di sette ...adnkronos