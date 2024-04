Porto di Napoli - nave contro banchina | una trentina di feriti

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono circa trenta le persone rimaste ferite nell’impatto verificatosi neldi, tra unain arrivo da Capri e unaal Molo Beverello. Sono 29, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, inell’incidente verificatosi neldidove laIsola di Procida della Caremar in